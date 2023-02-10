В Украине мужа лукашенковской пропагандистки подозревают в госизмене 10.02.2023, 14:56

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Есть доказательства, что он работал на РФ.

Украинский народный депутат от запрещенной пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин получил подозрение в государственной измене от СБУ.

Об этом сообщает СБУ в пятницу, 10 февраля.

Согласно материалам следствия, в течение 2020—2021 годов нардеп способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины. Контрразведка СБУ собрала соответствующие доказательства.

Примечательно, что Олег Волошин — муж лукашенковской пропагандистски Надежда Сас. Они сбежали в Беларусь за 11 дней до вторжения российских войск.

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