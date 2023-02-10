Россия пускает «под нож» нефтяную промышленность 8 10.02.2023, 15:10

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Правительство РФ объявило о значительном сокращении добычи из-за санкций.

Пожертвовав добычей и экспортом газа, российские власти готовятся «пустить под нож» еще одну ключевую отрасль сырьевой промышленности, которая с советских времен снабжала экономику твердой валютой для оплаты импорта от технологий до ширпотреба, пишет The Moscow Times.

Из-за нового пакета санкций, который включает европейское эмбарго и потолок цен на нефть, Россия с марта сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, объявил в пятницу курирующий энергетику вице-премьер РФ Александр Новак.

«Как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка», — сказал он, добавив, что возможны и дальнейшие решения исходя из ситуации на рынке.

По словам Новака, добровольное сокращение добычи «будет способствовать восстановлению рыночных отношений», которые оказались под ударом «деструктивной политики коллективного Запада».

Потолок цен на российскую нефть действует с 5 декабря 2022 года: баррели, которые продаются дороже $60, лишаются страховки при танкерных перевозках. С 5 февраля аналогичный ценовой потолок страны G7 ввели в отношении российских нефтепродуктов.

И хотя одномоментно санкции не привели ни с сокращению добычи, ни к снижению нефтяного экспорта, который в январе вырос на 20%, а из балтийских портов стал рекордным за 4 года, заплатить за это пришлось гигантскими скидками: средняя цена сорта Urals в январе упала до $49,5 за баррель и де-факто ушла ниже потолка.

В январе Россия качала 10,9 млн баррелей в сутки, а после сокращения в марте добыча может опуститься до 10,4 млн баррелей в день — минимума с первых месяцев войны.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что по итогам 2023 года российские нефтяники могут потерять 1,4 млн баррелей ежедневной добычи, объем которой может опуститься до 9,6 млн баррелей в день — уровня конца 2000-х.

Ключевая проблема для нефтяной отрасли — не столько санкции на нефть, сколько меры в отношении нефтепродуктов: пристроить лишние объемы в Азию будет куда сложнее, поскольку достаточного спроса нет, указывает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Источник Reuters, знакомый с планами российских властей, допускает, что НПЗ придется сократить производство на четверть. А план их простоя на 2023 год уже рекордный за все время доступной статистики: на профилактику и ремонты уйдут мощности объемом 26,5 млн тонн сырой нефти.

Остановка скважин сулит новые проблемы бюджету, который сверстан из расчета, что добыча нефти снизится незначительно (с 515 до 490 млн тонн), а ее экспорт даже вырастет. В январе нефтегазовые доходы казны рухнули вдвое и стали самыми низкими с пандемии (425 млрд рублей), а дефицит — 1,8 трлн рублей за месяц — стал рекордным с дефолта-1998.

Для нефтяной отрасли сокращение добычи может означать крах, восстановиться от которого она будет не в состоянии: так, резко уменьшив добычу в пандемию, Россия так и не смогла вернуть ее на прежние уровни, напоминает главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс.

На истощенных месторождениях, открытых еще во времена СССР, скважинный фонд не удалось перезапустить даже с современными технологиями. Теперь же, когда западные нефтесервисные компании ушли из России, президенту Владимиру Путину «предстоит узнать, в каком беспорядке находятся его дрянные скважины», отмечает Брукс.

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