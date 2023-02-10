«Умничать — это не ваше!»: белорус вывел из себя телефонных мошенников 2 10.02.2023, 16:00

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фото: getty images

По легенде, на его имя оставили кредитную заявку.

Мошенники в очередной раз хотели лихо похитить у белоруса деньги, но что-то пошло не так. Читатель onliner.by Михаил вступил в диалог с мошенницей, которая в конце концов не выдержала и обиделась.

Вот запись телефонного разговора, с которой поделился Михаил.

По легенде, на его имя оставили кредитную заявку, а теперь нужно связаться с технической поддержкой банка, чтобы отклонить ее. Для этого Михаила переключили на «Анну Сергеевну из службы безопасности».

Вот часть их диалога, в конце которого мошенница не выдержала и перешла на нецензурную лексику.

Мошенники:

— Что вы видите на экране?

Михаил:

— Ну AnyDesk, App Store, RustDesk, «Психология тесты»…

— Ну вот, RustDesk и нажимайте.

— Что это за приложение, вы мне скажите.

— Ну приложение поддержки, я же вам только что объясняла.

— Тут написано remote access and control.

— Ну-у-у.

— Я знаю, что это такое.

— Что это такое?

— Когда я обеспечу доступ к моему устройству третьим лицам.

— Ну вы, наверное, плохо даже читаете записки и плохо понимаете переводы слов.

— Вы знаете, что такое remote access? Это удаленный доступ.

— Слушайте, умничать — это не ваше, я вам так скажу.

— Понятно, и не ваше тоже, всего доброго.

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