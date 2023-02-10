«Умничать — это не ваше!»: белорус вывел из себя телефонных мошенников

«Умничать — это не ваше!»: белорус вывел из себя телефонных мошенников2
- 10.02.2023, 16:00
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По легенде, на его имя оставили кредитную заявку.
Мошенники в очередной раз хотели лихо похитить у белоруса деньги, но что-то пошло не так. Читатель onliner.by Михаил вступил в диалог с мошенницей, которая в конце концов не выдержала и обиделась.
Вот запись телефонного разговора, с которой поделился Михаил.
По легенде, на его имя оставили кредитную заявку, а теперь нужно связаться с технической поддержкой банка, чтобы отклонить ее. Для этого Михаила переключили на «Анну Сергеевну из службы безопасности».
Вот часть их диалога, в конце которого мошенница не выдержала и перешла на нецензурную лексику.
Мошенники:
— Что вы видите на экране?
Михаил:
— Ну AnyDesk, App Store, RustDesk, «Психология тесты»…
— Ну вот, RustDesk и нажимайте.
— Что это за приложение, вы мне скажите.
— Ну приложение поддержки, я же вам только что объясняла.
— Тут написано remote access and control.
— Ну-у-у.
— Я знаю, что это такое.
— Что это такое?
— Когда я обеспечу доступ к моему устройству третьим лицам.
— Ну вы, наверное, плохо даже читаете записки и плохо понимаете переводы слов.
— Вы знаете, что такое remote access? Это удаленный доступ.
— Слушайте, умничать — это не ваше, я вам так скажу.
— Понятно, и не ваше тоже, всего доброго.