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Сильнее всего в Беларуси подорожали виноград, сигареты

  • 10.02.2023, 16:23
Сильнее всего в Беларуси подорожали виноград, сигареты

Инфляция выросла.

Новый год Беларусь начала с роста цен. Сильнее всего в январе дорожали сезонные товары и некоторые услуги. Так, цены на виноград выросли почти на 35% в сравнении с декабрем, услуги по охране жилых домов и помещений — на 15,63%, государственные пошлины за административные процедуры и правовые услуги — на 15,62%. Последнее может быть связано с изменением размера базовой величины.

Также на 14,36% подорожали в среднем сигареты с фильтром, на 10,26% — свежие помидоры, на 9,83% — услуги международного железнодорожного сообщения, на 8,9% — морковь, на 8,4% — груши, на 7,74% — живые цветы, на 6,77% — овощи в целом, на 6,64% — бананы. Всего увеличение средних цен зафиксировано Белстатом примерно на 300 позиций, включенных в статистику.

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