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Хорошая мина при плохой игре

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 10.02.2023, 16:34
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Хорошая мина при плохой игре

Эмбарго на нефтепродукты все-таки подкосило российскую нефтянку.

Министра энергетики Новак объявил о «добровольном» снижении добычи нефти Россией на 0,5 млн барр/сут. в марте.

Эмбарго на морские перевозки нефти (и «потолок» цен) с 5 декабря все еще позволяло российской нефтянке держать добычу — за счет резкого снижения цен, намного ниже «потолка». Но вот эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля она уже не выдержала. Китай и Индия готовы наращивать покупки российской сырой нефти, а нефтепродукты они сами из нее изготовят. Так что вслед за сокращением добычи в России упадет и нефтепереработка.

«Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», - сказал Новак. Ага, скорее, сокращению скидок на российскую нефть, чтобы она хотя бы приблизилась к потолку...

«Добровольное»? Всего лишь хорошая мина при плохой игре. Попытка «продать» вынужденное сокращение добычи как «инициативу» в рамках ОПЕК+.

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