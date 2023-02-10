В Минске 75-летняя пенсионерка въехала в жилой дом 5 10.02.2023, 17:10

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Перед этим она чуть не столкнулась с другим автомобилем.

В Минске 75-летняя пенсионерка въехала в фасад жилого дома. Подробности инцидента озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 10 февраля в 08.15 75-летняя водитель «Рено» во время перестроения около дома №158, расположенного по улице Маяковского, не убедилась в безопасности маневра и, уходя от столкновения с машиной «Субару», которая ехала в попутном направлении, выехав за пределы проезжей части, въехала в фасад жилого дома.

В ведомстве проинформировали, что в результате случившегося никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

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