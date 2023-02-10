NewsBreak: У российского диктатора могут быть проблемы с психикой 3 10.02.2023, 17:18

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Фото: Time

Болезнь Паркинсона способна усилить агрессию.

Хотя Кремль это отрицает, СМИ множество раз сообщали о том, что у российского диктатора Владимира Путина рак или болезнь Паркинсона, что могло повлиять на его возможность ясно мыслить и принимать рациональные решения, пишет Сьюзи Кирли в своей колонке для NewsBreak.

Он напомнила, что разные источники утверждали, что Путин болен раком брюшной полости, раком щитовидной железы и раком кишечника.

«Помимо очевидного вопроса о том, достаточно ли он здоров, чтобы управлять страной, не говоря уже о войне, есть также вопрос о том, насколько эти проблемы со здоровьем изменили его точку зрения и повлияли на его способность ясно мыслить и принимать рациональные решения», — отмечает Кирли.

Она констатирует, что сомнений в том, что болезнь Паркинсона может изменить личность человека, нет.

«Мой папа умер от болезни Паркинсона. Я наблюдала, как он превратился из тирана, требующего подчинения, в милого старика, у которого ни о чем не было мнения. Мой контролирующий отец стал милым», — пишет Кирли.

По ее словам, может быть и наоборот — болезнь Паркинсона способна усилить агрессию.

«По данным Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона, „гнев, агрессия, возбуждение, раздражительность и изменение личности“ — все это характеристики прогрессирующей болезни Паркинсона, отчасти потому, что люди, пораженные этой болезнью, разочарованы ее симптомами», — говорится в публикации Кирли.

Она пишет, что личность ее отца изменилась за годы до того, как ему поставили диагноз, причем других симптомов в это время не было, так как заболевание по разному влияет на разных людей и проблемы с подвижностью могут появиться не сразу.

«Проблемы психического здоровья при прогрессирующей болезни Паркинсона включают снижение когнитивных функций/слабоумие, депрессию, апатию, тревогу, психоз (включая галлюцинации, бред, паранойю) и поведенческие проблемы (включая гнев, агрессию, возбуждение, раздражительность, изменения личности)», — цитирует Кирли описание заболевания Американской ассоциацией по борьбе с болезнью Паркинсона.

По ее словам, некоторым людям с этой болезнью приходится принимать антипсихотические препараты, чтобы подавить симптомы психоза.

Кирли считает, что Путин всегда был «властолюбивым тираном, стремящися оставить свой след в истории», так как Россия захватила Крым задолго до того, как появились слухи о его болезнях. Однако она все еще задается вопросом о том, повлияли ли на вторжение России в Украину, «неизбежные изменения в мозгу, когда кто-то заболевает болезнью Паркинсона».

Кирли также пишет, что если Путин болен раком, то у него может быть опухоль мозга, либо он страдает от «химиотерапевтического мозга».

Она отметила, что в прошлом году издание Leicestershire Live вывело дискуссию на новый уровень, описывая когнитивные нарушения, вызванные лекарствами, а не самими заболеваниями.

«Возможно, Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину, потому что рак влияет на принятие им решений. По сообщениям, российский президент страдает от рака и проходит курс химиотерапии и стероидов», — утверждал онколог.

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