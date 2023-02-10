закрыть
10 февраля 2023, пятница, 17:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

NewsBreak: У российского диктатора могут быть проблемы с психикой

3
  • 10.02.2023, 17:18
  • 2,422
NewsBreak: У российского диктатора могут быть проблемы с психикой
Фото: Time

Болезнь Паркинсона способна усилить агрессию.

Хотя Кремль это отрицает, СМИ множество раз сообщали о том, что у российского диктатора Владимира Путина рак или болезнь Паркинсона, что могло повлиять на его возможность ясно мыслить и принимать рациональные решения, пишет Сьюзи Кирли в своей колонке для NewsBreak.

Он напомнила, что разные источники утверждали, что Путин болен раком брюшной полости, раком щитовидной железы и раком кишечника.

«Помимо очевидного вопроса о том, достаточно ли он здоров, чтобы управлять страной, не говоря уже о войне, есть также вопрос о том, насколько эти проблемы со здоровьем изменили его точку зрения и повлияли на его способность ясно мыслить и принимать рациональные решения», — отмечает Кирли.

Она констатирует, что сомнений в том, что болезнь Паркинсона может изменить личность человека, нет.

«Мой папа умер от болезни Паркинсона. Я наблюдала, как он превратился из тирана, требующего подчинения, в милого старика, у которого ни о чем не было мнения. Мой контролирующий отец стал милым», — пишет Кирли.

По ее словам, может быть и наоборот — болезнь Паркинсона способна усилить агрессию.

«По данным Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона, „гнев, агрессия, возбуждение, раздражительность и изменение личности“ — все это характеристики прогрессирующей болезни Паркинсона, отчасти потому, что люди, пораженные этой болезнью, разочарованы ее симптомами», — говорится в публикации Кирли.

Она пишет, что личность ее отца изменилась за годы до того, как ему поставили диагноз, причем других симптомов в это время не было, так как заболевание по разному влияет на разных людей и проблемы с подвижностью могут появиться не сразу.

«Проблемы психического здоровья при прогрессирующей болезни Паркинсона включают снижение когнитивных функций/слабоумие, депрессию, апатию, тревогу, психоз (включая галлюцинации, бред, паранойю) и поведенческие проблемы (включая гнев, агрессию, возбуждение, раздражительность, изменения личности)», — цитирует Кирли описание заболевания Американской ассоциацией по борьбе с болезнью Паркинсона.

По ее словам, некоторым людям с этой болезнью приходится принимать антипсихотические препараты, чтобы подавить симптомы психоза.

Кирли считает, что Путин всегда был «властолюбивым тираном, стремящися оставить свой след в истории», так как Россия захватила Крым задолго до того, как появились слухи о его болезнях. Однако она все еще задается вопросом о том, повлияли ли на вторжение России в Украину, «неизбежные изменения в мозгу, когда кто-то заболевает болезнью Паркинсона».

Кирли также пишет, что если Путин болен раком, то у него может быть опухоль мозга, либо он страдает от «химиотерапевтического мозга».

Она отметила, что в прошлом году издание Leicestershire Live вывело дискуссию на новый уровень, описывая когнитивные нарушения, вызванные лекарствами, а не самими заболеваниями.

«Возможно, Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину, потому что рак влияет на принятие им решений. По сообщениям, российский президент страдает от рака и проходит курс химиотерапии и стероидов», — утверждал онколог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох