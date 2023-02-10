Александр Фридман: К закрытию переходов может подключиться Литва и Латвия 1 10.02.2023, 17:31

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Польша усилила давление на режим.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия других переходов на границе с Беларусью.

Причиной закрытия погранперехода в Бобровниках, как отметил глава польского правительства на конференции в Брюсселе, является рост напряженности в отношениях с Беларусью.

Заявление польского премьера прокомментировал политолог Александр Фридман в Telegram.

«Моравецкий давит на официальный Минск и не исключает, что Варшава продолжит закрывать пропускные пункты на границе с Беларусью. В такой ситуации вполне возможно, что из солидарности к Польше присоединятся Литва и Латвия», — считает политолог.

Как писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с сегодняшнего дня.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

В Гродненской области теперь не остается пограничных переходов с Польшей. Пункт пропуска «Брузги — Кузница» был закрыт во время кризиса нелегальных мигрантов в 2021 году.

Теперь жители Гродненской области, из-за политики режима Лукашенко, должны ехать в Польшу или через Брестскую область, или через пропуски на границе с Литвой («Бенякони», «Привалка»).

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