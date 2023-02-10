Палеонтологи обнаружили пингвина весом в 154 килограмма 1 10.02.2023, 17:51

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Новый вид назвали Kumimanu fordycei.

Ученые из Музея Брюса в Гринвиче обнаружили окаменелые останки самого крупного пингвина: животное весило 154 килограмма и обитало в водах у Новой Зеландии более 50 миллионов лет назад. Исследование находки опубликовано в (Journal of Paleontology.

Почти полный скелет нового вида, который назвали Kumimanu fordycei, был найден вместе с окаменелостями других видов пингвинов на пляже Новой Зеландии. Исследователи оценили вес K. fordycei в 154 килограмма. Это делает его самым крупным из известных в настоящее время пингвинов.

Ранее самым большим пингвином считался Palaeeudyptes klekowskii, который жил около 37 миллионов лет назад в Антарктиде и весил 116 кг.

По словам авторов находки, у K. fordycei были относительно примитивные кости ласт, они уже не могли летать, но напоминали летающих птиц больше, чем современные пингвины. Также ученые считают, что огромный размер K. fordycei показывает, что гигантизм развился у самых ранних пингвинов. Большой размер тела, вероятно, помогал птицам эффективнее поддерживать температуру и лучше нырять.

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