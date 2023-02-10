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В атаку с капельницей

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  • Александр Невзоров
  • 10.02.2023, 18:14
  • 3,554
В атаку с капельницей
Александр Невзоров

Почему Пригожин перестал вербовать зэков.

Пригожин перестает «брать» только в том случае, когда брать уже нечего.

Хорошо изучив зоны, он вероятно, выяснил, что ничего пригодного в них больше не содержится и великодушно уступил право вербовки другим ЧВК и Миновобороны.

Теперь те смогут рекрутировать под свои знамена то, что осталось: припадочных, слепых, калек, увечных, язвенников и других доходяг.

Русская тюрьма безжалостна. Побои, пытки, ядовитая еда, холод и вонь быстро превращают заключенных в инвалидов. Есть те, из которых еще получится вполне бравый труп для канавы под Бахмутом.

Но есть и те, что могут идти в атаку только с капельницей. Их-то Пригожин и оставил конкурентам.

Александр Невзоров, Telegram

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