В атаку с капельницей

В атаку с капельницей2
- Александр Невзоров
- 10.02.2023, 18:14
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Почему Пригожин перестал вербовать зэков.
Пригожин перестает «брать» только в том случае, когда брать уже нечего.
Хорошо изучив зоны, он вероятно, выяснил, что ничего пригодного в них больше не содержится и великодушно уступил право вербовки другим ЧВК и Миновобороны.
Теперь те смогут рекрутировать под свои знамена то, что осталось: припадочных, слепых, калек, увечных, язвенников и других доходяг.
Русская тюрьма безжалостна. Побои, пытки, ядовитая еда, холод и вонь быстро превращают заключенных в инвалидов. Есть те, из которых еще получится вполне бравый труп для канавы под Бахмутом.
Но есть и те, что могут идти в атаку только с капельницей. Их-то Пригожин и оставил конкурентам.
Александр Невзоров, Telegram