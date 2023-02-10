Бойцы ВСУ сбили российскую крылатую ракету из ПЗРК
- 10.02.2023, 18:54
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Видео с юга Украины.
Бойцы ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов из ПЗРК на юге страны во время очередной российской массированной атаки в пятницу, 10 февраля.
Видео опубликовала пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
«Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования Юг во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны», — говорится в сообщении.