Бойцы ВСУ сбили российскую крылатую ракету из ПЗРК 10.02.2023, 18:54

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Видео с юга Украины.

Бойцы ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов из ПЗРК на юге страны во время очередной российской массированной атаки в пятницу, 10 февраля.

Видео опубликовала пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

«Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования Юг во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны», — говорится в сообщении.

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