«Разница в цене до 50%» 10.02.2023, 19:05

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Белорусы рассказали, за какими товарами ездят в Польшу и что изменится с закрытием «Бобровников».

С 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники-Берестовица». Из-за этого увеличится нагрузка на переезд «Тересполь-Брест». «Зеркало» поговорило с белорусами, которые регулярно ездят в Польшу за покупками.

Антон регулярно ездит в Польшу по личным делам и за покупками. Приходилось приобретать что-то для себя, а порой, если домой много не нужно, то приобретал что-то для перепродажи.

— Технику покупаю всю там, электронику, гаджеты. Одежда и обувь — почти только оттуда. Товары для ремонта. Инструмент, расходники для машины. Кофе, чай, сладости, — перечисляет он товары, которые обычно везет из соседней страны. — Если грубо, то разница в цене в два раза с учетом возврата VAT (аналог НДС. — Прим.). Но часто на возврат VAT даже не заморачивались, потому что цена и так была в два раза ниже, чем у нас.

В последнее время мужчина ездил через Литву, так как в пункте пропуска «Бобровники» обычно была большая очередь, «проще было сделать крюк». Но теперь, думает Антон, в пунктах пропуска на границе с Литвой очереди тоже увеличатся — и ездить станет сложнее и дольше.

— Но пока будет такая большая разница в ценах, очереди на границе никуда не денутся. Люди все равно будут ездить, хоть через Латвию.

— Я как житель приграничного города хорошо знаю разницу в ценах на многие товары. Плюс поляки возвращают «ваты» — аналог нашего НДС, который составляет 23%. За счет этого разница в цене с аналогичными товарами, которые продаются в Беларуси, может доходить до 50%. — рассказал Матвей. — За покупками ездил для себя. Но у меня много знакомых из России, которые просили что-то привезти. А в связи с событиями, которые начались 24 февраля прошлого года, такие запросы увеличились. Стали просить привезти даже по пять позиций бытовой техники, например, холодильник, стиральную машину, посудомойку, духовой шкаф, вытяжку для новой квартиры. В России из-за санкций не всегда эти товары были. Хотя сейчас, насколько я знаю, параллельным импортом эти товары ввозят.

По его словам, люди активно везут из Польши крупную бытовую технику, компьютеры, строительные инструменты, автокомплектующие. На покупках для себя мужчина экономит около 150 долларов в месяц. Но когда возил что-то для других, экономия могла доходить до двух тысяч долларов, говорит он.

— Покупая брендовую одежду, запчасти, моторные масла, ты гарантированно купишь качественную вещь, потому что в Польше дистрибуция работает, есть торговые представительства крупных компаний, соответственно, налажены сбытовые сети в торговые центры, — отмечает Матвей. В Беларуси, считает он, высокий риск купить подделку.

Мужчина обычно ездит через переезд «Тересполь-Брест». Теперь, по его мнению, там увеличится нагрузка, значит, очереди на границе станут еще длиннее.

Инга живет в Витебской области, но несмотря на расстояние до границы, по ее словам, каждый месяц ездит в Польшу. Причем не только ради крупных или дорогих товаров. В ее списке недавних покупок стиральный порошок, дезодорант, зубная паста, гречка, подсолнечное масло, рис, оливки и много другой продукции. Женщина признается, что покупает в Польше даже сахар. Ей нравится разнообразие: он есть с совсем мелкими кристаллами, средними и крупными. На варшавском рынке Маривильска Инга покупает чай и специи.

— Стараюсь ничего не покупать в Беларуси. За многие годы привыкла к хорошему, поэтому покупаю там все: продукты, химию, одежду. Из плюсов то, что закупаешься, например, в «Ашане» и возвращаешь НДС — получаешь хорошее качество по приемлемой цене.

Валентин признается, что постоянно ездит в Польшу за покупками — как для себя, так и для других людей. Везет на родину обычно крупную технику, ноутбуки, сантехнику. Говорит, так покупки выходят дешевле, порой разница в цене получается в два раза. Важный фактор — широкий выбор.

— На поездки влияют ставки за провоз или собственная выгода, когда везешь себе.

Сберечь 350 долларов на покупке себе посудомоечной машины с затраченным временем где-то в сутки — это весомый мотиватор. А на перепродаже телевизора можно заработать, например, 300 долларов.

Илья тоже ездит в соседнюю страну за покупками для перепродажи.

— Бытавая тэхніка (тэлефоны, тэлевізары, духоўкі, кава-машыны, ноўтбукі, халадзільнікі), запчасткі да машын, тавары хiмii, лекi. Выходзіць на 40−60%, штосьці можа ў два разы танней.

Илья тоже считает, что теперь на границе придется проводить больше времени. Но говорит, что все равно продолжит ездить в Польшу, потому что «патрэбна зарабляць на жыццё». «З адной паездкі зарабляюць не менш 100 долараў, iншыя могуць мець па 200 i болей», — объяснил он.

Еще один белорус, который регулярно ездит в польские магазины, Святослав написал нам, что он старался выезжать из дома после работы, проходить границу ночью. После этого спали до утра, а уже днем решали все нужные вопросы. «Закрытие пункта точно негативно скажется именно на людях из Гродно», — написал он. Мужчина предполагает, что сейчас жители Гродно будут стараться больше ездить через Литву, но опасается, что пункты пропуска там не рассчитаны на такой прирост путешествующих.

Геннадий, водитель рейсового автобуса, который регулярно ездит в Польшу, считает, что закрытие «Бобровников» «будет трагедией» для пропуска «Тересполь-Брест».

— Сейчас пересечение границы рейсовым автобусом занимает около 7−8 часов — в зависимости от приезда на границу (иногда пройти границу удается за 4 часа). Туристические автобусы стоят и по 12 часов. Очень много легкового транспорта. С закрытием «Бобровников» все поедут на Брест. Нагрузка увеличится в раза два. Например, перед Новым годом очередь на «Козловичи» (пункт пропуска «Козловичи-Кукурыки». — Прим. ред.) была под 20−30 километров с обеих сторон. Теперь больше будет грузовиков, и стоять придется дольше, — рассуждает водитель.

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