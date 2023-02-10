СМИ: «Вагнер» слили, у Пригожина осталось 5 тысяч зэков-штурмовиков 10.02.2023, 19:14

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Пока у главаря ЧВК остается основная задача - громко хлопнуть дверью, но так, чтобы не оказаться в рядах предателей.

Сейчас частную военную компанию «Вагнер» слили, но главарь российских наемников Евгений Пригожин надеется, что к нему еще обратятся, а тогда уже он будет диктовать условия.

Как сообщает «Униан» со ссылкой на проект «ВЧК-ОГПУ», зэков у «Вагнера» осталось мало. Впрочем, больше таких «кадров» Пригожину не дают. В такой ситуации остается лишь сделать вид, что сам Пригожин не хочет больше вербовать зэков.

В то же время источники журналистов отметили, что необходимо смотреть на ход наступления Минобороны РФ без «Вагнера». По данным источника, вся система подготовки штурмовиков за 2-3 недели упирается в то, что они могут выполнять лишь одну ту же задачу. Таких штурмовиков у «Вагнера» сейчас более 5 тысяч точно. Пока эти люди остаются наемники будут продолжать активные действия по штурму укрепленных объектов, поскольку зэков и отпускать нельзя, и ни для чего больше они не годятся.

- Сейчас у Пригожина одна задача – хлопнуть дверью громко, но так, чтобы в предатели не записали и был шанс вернуться. Сейчас «Оркестр» («Вагнер» - прим.) слили, но кем его заменить? Пригожин надеется, что рано или поздно к нему вернутся и он получит возможность ставить условия в ответ. А если не получится договориться, то кому будет хуже?,- отмечает источник.

Отметим, чтод ля полномасштабной войны «Вагнер» оказался слишком малочисленным, летом 2022 года Пригожин начал массово вербовать заключенных в свою частную армию.

Согласно подсчетам фонда «Русь сидящая», в целом Пригожин смог завербовать около 50 тысяч российских заключенных однако около 40 тысяч из них всего за полгода боев были убиты, искалечены, взяты в плен или просто сбежали.

После потери большей части боевиков «Группа Вагнера» оказалась на грани выживания. При этом у Пригожина появились проблемы с вербовкой новых заключенных, что вынудило его объявить о прекращении набора «добровольцев» в российских тюрьмах.

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