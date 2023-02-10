На «Куполе» под Минском заметили активное движение вертолетов 4 10.02.2023, 19:27

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На белорусских аэродромах оживилось движение российских самолетов и вертолетов.

Утром 10 февраля на территорию «Площадка 400. Купол» под Минском снова прилетал вертолет Воздушных сил российской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

По информации групп, сегодня, 10 февраля, в 08:00 с аэродрома «Мачулищи» взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, который направился к Волме (под Минском) на территорию так называемой «Площадки 400. Купол», где, по данным групп, размещается командный центр белорусской группировки ВС РФ.

«После этого борт взлетел с «Купола» в 08:10, вероятно, что он кого-то туда привез или забрал, как уже было ровно неделю назад, 3 февраля», - говорится в сообщении.

Мониторинговые группы напоминают, что на территории «Площадки 400. Купол» по меньшей мере с начала марта 2022 года работала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способствовала сильным помехам навигационных систем GPS/GLONASS. Вероятно, средства РЭБ служили прикрытием/защитой для командного пункта.

Кроме того, продолжаются активные полеты вертолетов и самолетов над территорией Беларуси:

- в 08:00 из Мачулищ в направлении Барановичей полетела группа вертолетов ПКС РФ;

- в 08:15 из Мачулищи в направлении Лунинец направился вертолет Ми-8 ВВС Беларуси;

начиная с 10:30 с аэродрома «Барановичи» на аэродром «Мачулищи» летают истребители.

Сегодня вечером в Беларуси уже в третий раз за день взлетел российский самолет-разведчик. Также взлетел потенциальный носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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