К политзаключенной Полине Шарендо-Панасюк не пускают адвоката 1 10.02.2023, 20:06

Полина Шарендо-Панасюк

Перед Новым годом она была брошена в ШИЗО и до сих пор неизвестно, что с ней.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо:

- Полтора месяца нет новостей от Полины. Письма от нее не приходили. Адвокат до сих пор не может к ней попасть. На его жалобы и обращения в колонию приходят краткие отписки.

Последнее, что известно о Полине - перед Новым годом она была брошена в ШИЗО и до сих пор неизвестно вышла ли она оттуда. Три месяца до этого она провела в ПКТ (помещении камерного типа), а всего срок нахождения ее там насчитывает полгода.

Еще от родных заключенных колонии №24 (Заречье) стало известно, что новое уголовное дело по статье 411 ч. 2 против Полины разворачивается. Вскоре должны начаться следственные действия, а после суд. Полине грозит до двух лет новых пыток.

На этой неделе новое уголовное дело было заведено и на Викторию Кульшу, которая также находится в ИК-24, и также уже была осуждена по ст. 411. Виктория очень принципиальный и несгибаемый человек, за это ей и мстят. За время заключения Виктория провела многие месяцы в ШИЗО и ПКТ.

Полина и Виктория хорошо подружились и поддерживают друг друга. Они вместе продолжают борьбу. Борьбу против тирана и самозванца Лукашенко, который неоднократно повторял, что «с женщинами не воюет», а на деле женщинам мстит в первую очередь.

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