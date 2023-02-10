«Путин неизлечим»: Украинская разведка прокомментировали слухи о болезнях президента РФ 10.02.2023, 20:11

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В Кремле пытаются поддерживать видимость активной работы российского правителя.

Президент России Путин неизлечимо болен, как и все российское общество. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя многочисленные слухи о смертельных заболеваниях президента РФ.

«Все украинцы хотят смерти этого человека, я думаю... Во-первых – он давно и неизлечимо болен, как и все российское общество. Если мы говорим о психоэмоциональном состоянии – на эту тему есть много исследований, и закрытых, и полностью открытых. Если мы говорим о его физическом состоянии — да, есть информация о его тяжелых болезнях, в том числе и об онкологии, которая, безусловно, влияет на его работоспособность, на его интенсивность работы.

Собственно, отсюда и история о двойниках, потому что для того, чтобы поддерживать какую-то видимость активной работы и того, что лидер еще на что-то способен, возможно и используют каких-то других «биороботов», выполняющих эти функции», — рассказал Юсов.

Напомним, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин болен раком, ему уже нечего терять.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также утверждает, что у Путина плохо со здоровьем.

В декабре 2022 года британские СМИ сообщили, что у Путина обнаружили ряд тяжелых заболеваний - рак, шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона.

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