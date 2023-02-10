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Зеленский о военной помощи Украине: Есть хорошие сигналы о дальнобойных ракетах и авиации

  • 10.02.2023, 20:33
  • 1,008
Зеленский о военной помощи Украине: Есть хорошие сигналы о дальнобойных ракетах и авиации
Владимир Зеленский

Президент Украины записал новое видеообращение.

На этой неделе во время международных визитов Украина получила хорошие сигналы по дальнобойным ракетам и боевой авиации. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении.

- Важно за эту неделю, - наш дипломатический марафон. Лондон, Париж, Брюссель. Всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и и следующего уровня нашего сотрудничества - боевой авиации, - заявил он.

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