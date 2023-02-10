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Представитель США в ОБСЕ: Режим Лукашенко нужно привлечь к ответственности

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  • 10.02.2023, 20:55
Представитель США в ОБСЕ: Режим Лукашенко нужно привлечь к ответственности
Майкл Карпентер
фото: usembassy.gov

Как за внутренние репрессии, так и за соучастие в войне.

США считают очень важным привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях на всех уровнях. Как передает «Радыё Свабода», об этом заявил во время брифинга 10 февраля постоянный представитель США при Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер.

По словам Карпентера, важно привлечь к ответственности тех представителей режима в Беларуси, которые помогали России в организации войны против Украины. «Но также важно задокументировать те репрессии, которые происходят внутри Беларуси, так как в белорусских тюрьмах сейчас страдают политические заключенные в результате брутальной тактики режима Лукашенко».

«Соединенные Штаты будут продолжать искать пути увеличить давление - через санкции и другими способами, чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности, - сказал Карпентер. - Как за внутренние репрессии, так и за участие во внешней агрессии, которую Россия ведет против Украины».

Комментируя заявление «депутата» «палаты представителей» Андрея Савиных о том, что лукашенковская делегация намерена принять участие в следующей сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, Майкл Карпентер сказал следующее:

«Мы не можем контролировать то, кто посещает Парламентскую ассамблею и не имеем влияния на то, кто получает визы. Это зависит от австрийского правительства. На последнем заседании Парламентской ассамблеи в Варшаве, в Польше, и до того в Бирмингеме, в Британии, представители российской делегации и, насколько знаю, значительная часть белорусской делегации не получили виз, так как они были под санкциями этих двух стран.

Я считаю, что это было вполне уместно, если учесть, чем эти два режима занимаются в Украине, затевая или способствуя ужасающей войне, а также внутри своих стран, делая ужасающие вещи с белорусским и российским обществом».

Карпентер добавил, что если российские и белорусские «депутаты» получат австрийские визы и приедут на заседание, очень важно показать, что они находятся в изоляции, и жестко осудить действия властей России и Беларуси.

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