Задание номер 1: военный эксперт назвал ключ к завершению войны в Украине 1 10.02.2023, 21:41

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Олег Жданов

В частности, Украине нужно не допустить восстановления Керченского моста.

Американский генерал Бен Ходжес уверен, что Украина сможет освободить Крым летом 2023 года. Прогноз Ходжеса совпадает с версией руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов. Он напомнил, что Буданов также высказывал тезис о том, что ВСУ смогут вернуть Крым уже летом 2023 года.

По словам Жданова, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес отмечает роль оккупированного полуострова в войне России против Украины.

- Крым становится задачей номер 1. Даже не Донбасс, а именно Крым. Ведь с освобождением Крыма все остальное теряет смысл, и вся оборона России просто упадет в один момент, – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, оккупантам останется надеяться только на то, что они успеют сбежать с украинской территории. Но украинские военные постараются это предотвратить.

Жданов процитировал Бена Ходжеса, который считает, что ВСУ должны заняться Крымом всеми возможными средствами и начать разрушение логистики оккупантов на территории оккупированного полуострова.

- В частности, нужно не только не допустить восстановления Керченского моста, а добить его до конца, чтобы остановить какое-либо движение по этому мосту. Это будет цель номер 1, – сказал военный эксперт.

Он добавил, что нужно превратить Крым в настоящий полуостров. Речь идет о том, что после разрушения Крымского моста фактически единственный путь в Крым будет пролегать через территорию Украины.

Жданов заметил, что паромное сообщение с Россией можно не брать в расчет, поскольку оно не обеспечит такие объемы поставок, которые нужны оккупантам.

- Тем более по парому также можно нанести ракетный удар и остановить его функционирование на территории полуострова, – сказал военный эксперт.

Когда Крым будет отрезан фактически от всех путей снабжения, то, по словам Жданова, полуостров станет ловушкой для российских оккупантов.

Освобождение Крыма – ключ к завершению войны

Далее, по словам военного эксперта, украинские военные должны методично наносить удары по военным объектам врага на территории Крыма, в частности:

- базам хранения,

- воинским частям,

- аэродромам,

- системе российской ПВО.

Жданов отметил, что ВСУ смогут поражать объекты врага с привлечением западной авиации. Он добавил, что к лету у Украины будет достаточное количество самолетов, а также ракет малой и средней дальности.

- А дальше можно заходить в Крым основными силами сухопутных войск. Это будет ключом к окончанию войны, – подчеркнул Жданов.

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