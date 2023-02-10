«На границе с литовской стороны пришлось простоять более шести часов»
- 10.02.2023, 22:07
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Литовский пункт пропуска «Привалка» уже почувствовал больше нагрузки.
Сегодня Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники» на белорусско-польской границе в интересах государственной безопасности. Некоторые белорусы, приехав в Белосток, решили возвращаться через литовский пункт пропуска «Привалка». Очереди в этом пункте выросли еще накануне закрытия, сообщает hrodna.life
Сергей возвращался в Гродно из поездки в Литву 9 февраля. Приехал на границу около 18.00. По его словам, последний месяц-полтора на пункте пропуска Райгардас-Привалка очередей для легковых автомобилей практически не было: «Проходил и наших, и литовцев менее чем за час в целом». На этот раз ситуация изменилась кардинально. На границе с литовской стороны выстроилась очередь, в которой пришлось простоять более шести часов.
Некоторые водители в «колейке» говорили, что приехали на Привалку из Польши, так как услышали о скором закрытии «Берестовицы» и решили перестраховаться.
После литовского контроля на прохождение проверки с белорусской стороны ушло еще несколько часов. «В результате к Гродно прибыл около четырех часов утра. Если дальше так будет, то особенно за границу не наездишься».