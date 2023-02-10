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В Турции из-под завалов спасли 10-дневного младенца, который провел там 90 часов

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  • 10.02.2023, 22:18
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В Турции из-под завалов спасли 10-дневного младенца, который провел там 90 часов

Ребенка спасли вместе с матерью.

В Турции спасли 10-дневного ребенка и его маму, которые провели 90 часов под завалами зданий в результате землетрясения. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — tsn.ua).

Мальчика по имени Ягиз с мамой нашли под руинами их дома в южной турецкой провинции Хатай. Они провели там на холоде более 90 часов и были доставлены в больницу.

Младенец провел почти половину своей жизни, застряв под бетонными плитами, прежде чем его вытащили из-под руин.

В Сети были опубликованы драматические кадры того, как медики осторожно достали ребенка из-под завалов и завернули его в термоодеяло. Маму ребенка пришлось закрепить к носилкам после того, как стало понятно, что она не может идти самостоятельно.

По данным на 10 февраля, количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до 23 431. Поисково-спасательные операции продолжаются.

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