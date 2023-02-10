В Турции из-под завалов спасли 10-дневного младенца, который провел там 90 часов 1 10.02.2023, 22:18

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Ребенка спасли вместе с матерью.

В Турции спасли 10-дневного ребенка и его маму, которые провели 90 часов под завалами зданий в результате землетрясения. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — tsn.ua).

Мальчика по имени Ягиз с мамой нашли под руинами их дома в южной турецкой провинции Хатай. Они провели там на холоде более 90 часов и были доставлены в больницу.

Младенец провел почти половину своей жизни, застряв под бетонными плитами, прежде чем его вытащили из-под руин.

В Сети были опубликованы драматические кадры того, как медики осторожно достали ребенка из-под завалов и завернули его в термоодеяло. Маму ребенка пришлось закрепить к носилкам после того, как стало понятно, что она не может идти самостоятельно.

По данным на 10 февраля, количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до 23 431. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Miracles in Hell: Ten-day-old baby is saved having spent nearly half its life under rubble and family of six who were buried alive are also rescued as incredible tales of survival continue to emerge from Turkey-Syria quake horror that killed 21,000

https://t.co/P8ojCeBF0x — Amanda (@Joyenz1) February 10, 2023

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