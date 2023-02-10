Популярные лаборатории Synevo вскоре сменят вывески 1 10.02.2023, 22:27

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Крупнейшую лабораторию частной диагностики в Беларуси выкупили.

Бизнес лабораторий «Синэво» купила российская лабораторная служба «Хеликс». Теперь российской сети принадлежит 100% доли крупнейшей лаборатории частной диагностики в нашей стране, пишет Office Life.

До покупки российским бизнесом белорусская «Синэво» была интегрирована в европейскую сеть лабораторий «Медикавер». Она долгое время была единственной лабораторией в Беларуси, которая имела право проводить микробиологические исследования. Работа велась в 58 лабораторных пунктах в 23 городах нашей страны.

Сегодня начата организационная работа на перевод всех этих лабораторий на стандарты «Хеликса». Компанию также ждет ребрендинг. До конца текущего года сеть будет работать под двумя брендами, рассказал основатель и генеральный директор «Хеликса» Юрий Андрейчук.

В ноябре 2022 года владелец «Синэво» -- холдинг Medicover в отчетности за III квартал раскрыл планы продажи белорусского бизнеса. Это должно было произойти до конца 2022 года. Однако вскоре после обнародования этой информации ИООО «Синэво» попало в список неотчуждаемых активов, составленный cовмином.

До последнего времени ИООО «Синэво» значилось в списке непродаваемых компаний с капиталом из «недружественных» стран.

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