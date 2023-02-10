SpaceX провела историческое испытание самой мощной ракеты в мире 1 10.02.2023, 22:34

Ракету Starship может стать универсальным транспортным средством для доставки людей на Луну и Марс.

Илон Маск и его компания SpaceX сделали огромный шаг вперед к осуществлению заветной мечты, которая состоит в том, что уже скоро самая мощная ракета в мире полетит впервые в космос, пишет Space (перевод — focus.ua).

9 февраля на своей базе в Техасе компания SpaceX провела историческое испытание работоспособности двигателей самой мощной ракеты-носителя в мире – Super Heavy. Хотя многим эта ракета известна под названием Starship. Дело в том, что сама ракета на самом деле состоит из двух компонентов – ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, но часто эту ракетную систему называют именно так.

На сегодняшний день самой мощной ракетой в мире считается ракета NASA под названием Space Launch System, которая еще в ноябре прошлого года впервые полетела в космос и помогла отправится к Луне космическому кораблю Orion. Но согласно техническим данным ракета от SpaceX мощнее ракеты NASA в 2 раза. А значит, когда она полетит наконец-то в космос, то она станет самой мощной ракетой в мире. Согласно заявлению представителей SpaceX, первый полет в космос этой ракеты может произойти уже в марте 2023 года.

Views from drone of Booster 7's static fire test pic.twitter.com/KN4sk1nohf — SpaceX (@SpaceX) February 9, 2023

На самом деле инженеры провели испытание очередного прототипа ракеты Super Heavy под названием Booster 7. Это испытание состояло в том, чтобы проверить работоспособность всех 33 двигателей Raptor, которые установлены на ракете-носителе. Но перед запуском инженеры отключили один двигатель, а еще один выключился самостоятельно. Поэтому работал только 31 двигатель.

По словам Илона Маска, даже 31 двигателя достаточно для того, чтобы прототип ракеты-носителя Super Heavy под названием Booster 7 и прототип космического корабля Starship под названием Ship 24, смогли полететь в космос в следующем месяце.

Этот долгожданный полет в космос, который должен был состоятся еще в прошлом году, произойдет, если все данные покажут, что двигатели работают так как нужно. Но тестовый запуск, по словам Маска, был успешным.

Компания SpaceX хочет сделать ракету Starship, общая высота которой составляет 120 метров, универсальным транспортным средством для доставки астронавтов на Луну и Марс. Сама ракета-носитель Super Heavy и космический корабль Starship, который является верхней ступенью самой мощной ракеты в мире, спроектированы так, чтобы их можно было использовать повторно. У ракеты-носителя есть 33 двигателя Raptor, а у Starship – 6 таких же двигателей.

Если все наконец-то пойдет по плану Илона Маска, то прототип Booster 7 выведет в следующем месяце на орбиту прототип Ship 24, который совершит один облет вокруг Земли. После этого две части гигантской ракеты приземлятся в Тихом океане на плавучую платформу.

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