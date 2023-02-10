Байден летит с рабочим визитом в Польшу

Байден летит с рабочим визитом в Польшу4
- 10.02.2023, 22:47
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Стала известна дата визита.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом. Он запланирован с 20 по 22 февраля.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, сообщила журналист CNN Джиджея Джуда в Twitter.
- Президент Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, - заявила она.
По ее словам, в ходе визита Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество между странами, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению сдерживания НАТО.