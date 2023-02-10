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35 стран выступили против участия белорусов в Олимпийских играх

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  • 10.02.2023, 23:03
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35 стран выступили против участия белорусов в Олимпийских играх

Решение было принято единогласно.

Группа из 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, единогласно решили потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года. Как пишет «Немецкая волна», об этом в пятницу, 10 февраля, заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

- Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны единодушны, - сказала Шюгждинене.

В онлайн-совещании с участием министров спорта 35 стран, на котором обсуждался вопрос о допуске россиян и белорусов на международные соревнования, также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил представитель министерства образования, науки и спорта Литвы. По его словам, Зеленский в обращении к участникам заявил, что принципы нейтралитета не могут применяться к вторжению России в Украину.

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