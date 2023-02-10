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США сбили неопознанный объект над Аляской

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  • 10.02.2023, 23:15
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США сбили неопознанный объект над Аляской

Он летел на высоте 12 тысяч метров.

Американские военные в течение последних 24 часов отследили и в конце концов сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски. Об этом, как сообщает «Европейская правда», на брифинге в пятницу заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

- Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 тысяч метров) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданской авиации. Из соображений предосторожности и по рекомендации Пентагона президент Джо Байден приказал военным сбить объект, что они и сделали, - сказал он.

Представитель Белого дома уточнил, что объект сбили истребители Северного командования США. Его останки упали в районе территориальных вод США. Другой информации - в частности кому именно принадлежит объект и как он оказался в воздушном пространстве США - Кирби не предоставил.

Это уже второй случай уничтожения летающего объекта, который находился в американском воздушном пространстве за последние недели.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон сообщил, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали (передвижение воздушного шара https://charter97.org/ru/news/2023/2/8/535495/) с оборудованием для слежения. Аэростат сбили через несколько дней, когда он был подальше от места жительства людей.

На этом фоне государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай. Официальный Пекин утверждает, что аэростат использовался для отслеживания погодных условий.

Тем временем в Вашингтоне обсуждают возможное введение ограничительных мер против Китая из-за нарушения воздушного пространства и шпионажа.

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