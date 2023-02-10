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«Да у них город под землей»: оккупанты в шоке из-за непробиваемых укреплений ВСУ

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  • 10.02.2023, 23:23
  • 1,812
«Да у них город под землей»: оккупанты в шоке из-за непробиваемых укреплений ВСУ

ГУР Минобороны Украины перехватило новый разговор оккупантов.

В новом перехвате от Главного управления разведки Минобороны Украины оккупант жалуется на крепкие укрепления украинской армии. По словам россиянина, он находится недалеко от Лимана.

Россиянин жалуется, что укрепление украинской армии не могут пробить даже истребители.

- Самолеты и К-52 залетят, от..ярят – хоть бы ...! Они сразу бетономешалку пригоняют, заливают и дальше воюют. У них город под землей! – удивляется оккупант.

По его словам, на время атаки ВСУ могут утихнуть, однако потом они начинаются с новой силой.

- Окопы по 2,5 метра бетоном залиты – не могут пробить. Выскочат с минометами, танки выйдут, от..ярят и снова внутрь спрятали, а наши пробить не могут, – жалуется захватчик.

Осторожно, нецензурная лексика!

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