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Сколько сейчас стоят квартиры в Минске?

  • 10.02.2023, 23:36
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Сколько сейчас стоят квартиры в Минске?

Аналитики раскрыли цифры реальных сделок.

В январе в Минске была совершена 881 сделка купли-продажи квартир, что на 50% меньше, чем в декабре. При этом цена на жилье не изменилась. Но предпочтения покупателей стали другими. Например, заметно снизилось число покупок квартир в новых готовых домах. Подробности — в аналитике realt.by.

На фоне праздников спрос на квартиры в столице в январе (в сравнении с декабрем) ожидаемо сократился на 50%. По предварительным данным за январь купили 881 квартиру, что является абсолютно нормальным для начала года. Впрочем, уже со второй половины месяца покупательская активность начала постепенно восстанавливаться, а снижение ставки рефинансирования и ставок по кредитам может благоприятно сказаться на рынке квартир в ближайшие месяцы. Тем не менее, существенно высокого спроса не ожидается, вероятнее всего он будет находится около своих средних значений.

Минимальное количество сделок для отчетного месяца было в 2016 году, когда было продано чуть больше 500 квартир. А максимальное в 2018 и 2022 годах — больше 1100 заключенных сделок.

Предложение квартир на рынке столицы за месяц также сократилось: в сравнении с декабрем количество выставленных на продажу квартир в январе уменьшилось на 10%.

Что покупали в январе?

Структура спроса по количеству комнат в январе в сравнении с декабрем немного изменилась: доля всех сделок, которая приходится на 1-комнатные квартиры, выросла до 46%, в то время как доля «двушек», напротив, снизилась до 30%. Как и в декабре, на 3-комнатные квартиры приходилось только 19% всех сделок.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже — лишь в 9% случаев (-4% к предыдущему месяцу). Обычно их доля в рамках месяца составляет 12−13%.

Среди районов чаще других выбирали Первомайский, Октябрьский и Заводской, реже — Фрунзенский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах: их доля снизилась на 4 п.п. В то же время чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за январь 2023 года не изменилась и составила 1334 $/м2. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (-0.2% за месяц) — $ 50 000;

2-комнатные квартиры: 1256 $/м2 (-4%) — $ 57 560;

3-комнатные квартиры: 1199 $/м2 (-1%) — $ 76 800;

4-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (+8%) — $ 93 250.

В то же время средняя цена квартир предложения показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 4% - до 1237 $/м2.

В отчетном месяце продавцы активнее повышали цены более «дешевых» вариантов — такие квартиры выросли в цене в среднем на 3.4%, «дорогие» квартиры — на 1.7%.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в январе 2023 года составляла 1434 $ (+4.7% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1527 $/м2 (+4% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1490 $/м2 (+5%),

3-комнатные квартиры — 1356 $/м2 (+4%),

4-комнатные квартиры — 1294 $/м2 (+6%).

Значительнее всего цены за январь 2023 года увеличились в таких микрорайонах, как Парк Горького, Кабушкина и Ваньковича-Жасминовая. В то же время наибольшее снижение цен наблюдалось в микрорайонах Маяк Минск, Ботанический сад и Немига-Заславская:

А что в соседних столицах?

В связи с ростом курса валют цены на квартиры в долларовом эквиваленте в Москве и Санкт-Петербурге показали снижение: по сравнению с декабрем квадратный метр в обоих случаях стал дешевле в среднем на 6%. В Вильнюсе и Варшаве за это время, напротив, «квадрат» стал дороже на 2% и 3% соответственно.

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