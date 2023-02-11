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Рекордное количество столкновений: ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

  • 11.02.2023, 1:05
Рекордное количество столкновений: ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Бахмут остается главным направлением удара врага.

Российские оккупанты сконцентрировали силы на установленном контроле над трассой Константиновка-Бахмут. В этом направлении за сутки зафиксировали наибольшее количество боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

- Бахмут остается в дальнейшем главным направлением удара врага, там только за эти сутки произошло 124 обстрела разными типами артиллерии, рекордные 54 боевых столкновения по всему направлению, - говорится в сообщении.

Череватый сообщил, что враг стремится завладеть контролем над трассой Константиновка-Бахмут, но ВСУ ведут контрбатарейную борьбу с целью уменьшить возможности врага по поражению этой трассы.

Украинские военные могут доставлять в Бахмут оружие, еду, другие необходимые вещи, а также вывозить раненых из-под самого города. Череватый добавил, что враг сконцентрировал на этом направлении значительные силы.

- Здесь до сих пор остаются представители ЧВК «Вагнера», прибывают мотострелковые подразделения российских ВС РФ, а также подразделения так называемого 2-го армейского корпуса «ЛНР», - добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

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