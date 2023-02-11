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Путин выбрался из «бункера», чтобы потрогать шишки в Поморье

  • 11.02.2023, 3:00
Путин выбрался из «бункера», чтобы потрогать шишки в Поморье

Хозяин Кремля панически переживает за свою безопасность.

Российский диктатор Путин снова выбрался из «бункера» и отправился в Архангельскую область – инспектировать лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр. Там Путину показали процесс обработки шишек, пишет «Униан».

Пресс-служба Кремля впоследствии распространила видео, на котором представитель предприятия показывает цех Путину и говорит: «Покупаем шишку, высыпаем, сортируем, ее». Президент РФ в свою очередь заинтересовано осматривает и трогает шишки.

Комментируя свой визит на цех, Путин заявил, что не жалеет о поездке и получил удовольствие.

Примечательно, что на охрану президента РФ во время этой поездки бросили немало усилий. Так, у терминала Устьянского лесопромышленного комплекса, который инспектировал Путин, дежурили спецслужбы (спецназ, Росгвардия, ГИБДД, ОМОН, полиция). Журналистов местного издания «29.ru» задержали на три часа, поскольку силовиков смутило, что они смогли подъехать к терминалу на такси.

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