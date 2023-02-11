В России объявили «иностранными агентами» певицу Земфиру и политика Дмитрия Гудкова
- 11.02.2023, 5:10
Земфира открыто выступала в поддержку Украины.
Минюст России внес в реестр «иностранных агентов» певицу Земфиру и оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, сообщает «Настоящее время».
В реестр также попали политолог Аббас Галлямов, активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева, журналист и автомобильный эксперт Сергей Асланян, физик и аналитик электоральных данных Сергей Шпилькин, активистка Александра Казанцева и директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина.
Земфира, по данным ведомства, открыто выступала в поддержку Украины и получала «поддержку от иностранных источников».
Дмитрий Гудков уехал из России в 2021 году, после того как на его тетю завели уголовное дело о «причинении имущественного ущерба», потерпевшим по которому выступил департамент городского имущества Москвы, а самого политика задержали и присвоили статус подозреваемого по тому же делу. Сам Гудков считает преследование политическим.