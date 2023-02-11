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Лукашенко испугался бунта нелояльных военных

  • 11.02.2023, 8:41
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Лукашенко испугался бунта нелояльных военных

Составлены списки на увольнение.

В Фаниполе будут увольнять военных, подписавшихся за альтернативных кандидатов в 2020 году. В городе не хватает врачей и учителей, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Житель пригорода Минска, где недавно лукашисты устроили очередной хапун, поделился с ситуацией в городе.

«В военную часть на Чкалова пришли списки на увольнение. В списках те, кто ставил подписи за других кандидатов. Увольняют всех по списку, даже если до пенсии осталось пару месяцев, доработать не дают.

В 4-ой школе с учителями вообще никак. Русский язык ведет математику. Это в лучшем случае. А так объясняет одноклассник, который хорошо учится. Иногда просто отпускают с уроков. В общем учебы нет. Доувольнялись.

На приеме в женской консультации только 2 врача. На весь район! Они даже беременных не успевают принимать. А еще комиссии заставляют проходить. В общем, жить стало лучше, жить стало веселее», — пишет местный житель.

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