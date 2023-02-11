ВСУ уничтожили «неуловимое» оружие россиян, которым они особенно гордились 11.02.2023, 8:44

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Расчет полностью сровняли с землей.

Десять дней назад все российские новости пестрели заголовками об автоматическом миномете 2Б9 «Василек»: мол, он неуловим, и вместе с ним российские военные воюют против Украины в Донецкой области.

Но уже 10 февраля Вооруженные силы Украины отчитались: «Василек» поврежден. Сделали это воины 59 ОМПБр. Именно они поймали «неуловимого Василька» где-то на территории Донецкой области.

«В настоящее время оккупант-минометчик уничтожен. 82-мм автоматический миномет 2Б9 «Василек» на базе грузового автомобиля поврежден», – говорится в сообщении от воинов 59 ОМПБр.

Украинские защитники обнаружили расчет с воздуха и с помощью БПЛА уничтожили его, бросив гранату в кузов грузовика, где находились оккупанты-минометчики со своим «Васильком».

К слову, 2Б9 (2Б9М) «Василек» – это советский возимо-буксированный и самоходный автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 мм. Именно такое оружие русские военные использовали в ходе боевых действий в Афганистане в 1979-1989 годах. Для перевозки миномета использовались транспортная машина 2Ф54 и многоцелевой тягач-бронетранспортер МТ-ЛБ. Именно последний россияне используют для перевозки миномета на территории Украины.

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