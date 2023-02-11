«Здоровье Путина находится в жутком упадке» 11.02.2023, 8:54

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Данные украинской разведки перекликаются с мнением альтернативных экспертов.

Когда умрет Путин? Этим вопросом украинцы и жители цивилизованного мира задаются почти девять лет, но в последний год - особенно часто. Эксперты дают разные прогнозы по поводу длительности жизни российского диктатора, но большинство единогласно утверждают, что его конец близок, и произойдет это в 2023 году.

Например, в конце прошлого года известный экстрасенс Влад Росс сказал, что сейчас здоровье кровожадного кремлевского лидера находится в жутком упадке:

«Метастазы уже пошли не только из кишечника, где у него начался рак, но и зацепили головной мозг, после чего он напал на Украину. Только этим можно объяснить нападение на Украину».

Росс уточнил, что ликвидация Путина может произойти по заказу уже в 2023 году.

Известный астролог Анжела Перл предсказала более точные даты. Она сказала, что серьезные перемены начнутся уже с 24 марта. Это напрямую может быть связано с состоянием Путина и его жизнедеятельностью.

«Я думаю, что Путина не станет очень скоро. Вероятно, в этом году. Физически. Потому что Плутон - планета огромной трансформации, огромных перемен и, самое главное, перемен во власти. Она входит 24 марта в знак России... Там вообще весь март, так много событий происходит!» - сказала Анжела Перл.

Другие астрологи также делают прогноз на весну этого года. Даже если диктатор и не умрет, его сила существенно ослабеет - переломный момент случится именно в марте-апреле.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинская разведка прокомментировали слухи о болезнях президента РФ. Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что «Путин давно и неизлечимо болен».

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