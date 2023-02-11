NYT: Россия может открыть новый фронт для отвлечения ВСУ от Донбасса 11.02.2023, 8:57

Наступление намечено с севера, но не из Беларуси.

Украина и Россия готовятся к атаке после нескольких месяцев статических боев. Россия движется первой.

Об этом сообщает New York Times.

По прогнозу издания, россияне планируют оккупировать Донбасс к марту, взяв ВСУ в окружение с севера и юга через Кременную и Угледар.

Также оккупанты попытаются отвлечь ВСУ, открыв новый фронт, скорее всего, в районе Сум и Харьковской области.

В то же время, контрнаступление готовит и Украина, которая хочет, чтобы Россия гадала, где и когда она может нанести удар. Однако, как пишет издание, продвигаться на востоке будет тяжело, так как у РФ там укреплены позиции с 2014 года. Наиболее «многообещающим» выглядит контрнаступление на юге: Мелитополь был бы очевидной целью, так как находится на пересечении 2 автомагистралей и важной жд ветки.

Если под Мелитополем Украина сможет разделить российские силы, это ослабит контроль России над Херсонской областью.

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