закрыть
11 февраля 2023, суббота, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Русский оккупант пустил автоматную очередь в спины своих товарищей

  • 11.02.2023, 9:00
  • 1,012
Видеофакт: Русский оккупант пустил автоматную очередь в спины своих товарищей

Перед этим в окоп захватчиков прилетел «подарок» от ВСУ.

Украинские воины прислали в окоп оккупантов «взрывной подарок». Впрочем, уцелевший захватчик не растерялся и пустил автоматную очередь в спины своих товарищей

Эпическое видео атаки опубликовал украинский журналист Роман Бочкала. По его данным, гранату в окоп оккупантов сбросили операторы дрона 30 омбр имени князя Острожского.

На кадрах видно, что граната полетела прямо в окоп с семью оккупантами. Часть из них успела сбежать, но по меньшей мере троим повезло меньше. «Подарок» от воинов ВСУ «затрехсотил» их.

Однако наиболее интересным оказался момент в конце видео. Оккупант, которому удалось уцелеть, не спешил помогать раненным, а начала стрелять в спины своих товарищей, которые начали убегать из окопа. Этот момент вы можете увидеть на 44 секунде ролика.

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох