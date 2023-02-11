Видеофакт: Русский оккупант пустил автоматную очередь в спины своих товарищей 11.02.2023, 9:00

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Перед этим в окоп захватчиков прилетел «подарок» от ВСУ.

Украинские воины прислали в окоп оккупантов «взрывной подарок». Впрочем, уцелевший захватчик не растерялся и пустил автоматную очередь в спины своих товарищей

Эпическое видео атаки опубликовал украинский журналист Роман Бочкала. По его данным, гранату в окоп оккупантов сбросили операторы дрона 30 омбр имени князя Острожского.

На кадрах видно, что граната полетела прямо в окоп с семью оккупантами. Часть из них успела сбежать, но по меньшей мере троим повезло меньше. «Подарок» от воинов ВСУ «затрехсотил» их.

Однако наиболее интересным оказался момент в конце видео. Оккупант, которому удалось уцелеть, не спешил помогать раненным, а начала стрелять в спины своих товарищей, которые начали убегать из окопа. Этот момент вы можете увидеть на 44 секунде ролика.