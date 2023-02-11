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Цап-царапники

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  • Леонид Невзлин
  • 11.02.2023, 9:40
  • 10,616
Цап-царапники

Редкий случай, когда Путин проговорился.

Путин похвалил своего министра транспорта за решение оставить в России иностранные самолеты, то есть за натуральный грабеж. И на радостях вспомнил поговорку «с волками жить – по-волчьи выть». Редкий случай для Путина: поговорка применена по делу, но только не по адресу.

С 2014 года весь бизнес мира, «не замечая» захват Крыма и войну на востоке Украины, вел дела с путинской Россией. Покупал нефть и газ, поставлял технологии, в том числе и военные, давал и брал откаты, обмывал сделки. И только в 2022 году начал понимать, с кем все это время имел дело, когда за копейки пришлось отдавать налаженное производство. Или просто смотреть за тем, как забирают имущество.

Но ведь беда в том, что есть бизнес, который продолжает работать с Путиным и теперь. Понятно, что рано или поздно всех вычислят, и радостные игроки параллельного импорта поплатятся за нарушение санкций. Понятно, что это полное отсутствие морали, но тут еще и отсутствие инстинкта самосохранения. Работа в серой зоне с партнерами из бандитского Петербурга неизбежно приведет к тому, что «цап-царапнет» деньги, имущество и даже жизнь. Не понимают, продолжают торговать и обмывать сделки в Дубае, Турции, Китае, Тайване, Гонконге... Воют с волками, будучи сами обычными жирными баранами. Жадными и тупыми.

Леонид Невзлин, t.me

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