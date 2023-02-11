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Reuters: Коалиция из 35 стран требует отстранить Россию и Беларусь от Олимпиады

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  • 11.02.2023, 10:18
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Reuters: Коалиция из 35 стран требует отстранить Россию и Беларусь от Олимпиады

Среди прочих, с протестом выступят США, Германия и Австралия.

Российских и белорусских спортсменов потребуют отстранить от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году, сообщает Reuters. Среди прочих, с протестом выступят США, Германия и Австралия. Об этом заявил 10 февраля министр спорта Литвы.

С требованием запретить спортсменам из Беларуси и России участвовать в Играх ранее к 35 европейским министрам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что 228 украинских спортсменов и тренеров погибли в результате российской агрессии.

«Если есть олимпийский вид спорта с убийствами и ракетными ударами, вы знаете, какая национальная команда займет первое место. Террор и олимпизм — две противоположности, их нельзя совмещать», — сказал Зеленский на встрече.

Министр спорта Великобритании Люси Фрейзер сообщила в Twitter, что встреча была очень продуктивной. «Я очень четко изложила позицию Великобритании: пока Путин продолжает свою варварскую войну, Россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпиаде», — написала она.

«Мы знаем, что 70% российских спортсменов — военные. Я считаю недопустимым, чтобы такие люди участвовали в Олимпийских играх в нынешней ситуации, когда честная игра для них явно ничего не значит», — заявил ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. В то же время, министр спорта Польши Камиль Бортничук отмечал, что вместо полного исключения спортсменов можно разрешить участвовать «группе беженцев», в которую вошли бы российские и белорусские диссиденты.

На данный момент МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов. Он заявил, что бойкот нарушит Олимпийскую хартию и что включение в него русских и белорусов противоречит резолюции ООН против дискриминации в рамках олимпийского движения.

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