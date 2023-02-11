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Симоньян с Соловьевым готовятся «в рай»

  • Альфред Кох
  • 11.02.2023, 10:27
  • 5,460
Симоньян с Соловьевым готовятся «в рай»

Вот что сегодня представляет из себя Россия.

Закончился триста пятьдесят второй день войны. Российское наступление развивается по-разному. В Бахмуте россияне продвигаются вперед. И потихоньку огибают город с юга на запад. Судя по картам ISW, они сильно продвинулись и уже подошли к предместьям Часова Яра.

С севера Бахмута все пока выглядит не так угрожающе для ВСУ, но в целом картина не вселяет оптимизма. Мне кажется, что в течении следующей недели ВСУ оставят Бахмут. Если, конечно, не случился чего-то такого, что радикально изменит обстановку вокруг этого города.

В Луганской области, на Лиманском и Купянском направлениях, успехи путинского войска не так очевидны, и, несмотря на все атакующие попытки, россияне так никуда существенно и не продвинулись за последние дни. Буксует и наступление в Донецкой области, в районе Авдеевки, которое тоже началось пару дней назад, но не привело к каким-то заметным успехам.

А в Угледаре вообще россияне были разгромлены и обращены в бегство. 80 человек убито, около 300 ранено и 30 единиц бронетехники уничтожено. Все российские паблики, включая пламенного Гиркина, описывают это как полный разгром.

Напомню, что под Угледаром это уже второй или третий провал российского наступления. Похоже, что в этот раз россияне получили по зубам так сильно, что о следующей попытки наступать на Угледар можно надолго забыть.

В российском агитпропе нарастает примечательная тенденция. Бодрые и упитанные, находящиеся в полной безопасности медиаперсоны призывают россиян не бояться смерти.

Тон, как обычно, задает Марго Симоньян: «Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой болезни, чем за правильное и важное дело».

Ей вторит Владимир Соловьев: «Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем! Смерть — это окончание одного земного пути и начало другого…»

Недавно протоиерей Андрей Ткачев публично проповедовал: «Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной. Ели-пили, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулась, вот тебе и смерть. Так лучше с оружием в руках умереть за Родину, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью: Господи, помилуй, и пошла душа в рай».

Еще раньше депутат-актер Дмитрий Певцов: «Вот так, как наши умеют любить, дружить и умирать, да еще в таком количестве. Как это ни печально и не страшно… Да и такого количества святых, наверное, нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в отличие от всего мира».

Ну и все мы помним Путина, который на встрече с матерями, потерявшими своих сыновей, говорил, что «лучше вот так погибнуть, чем от водки или под колесами автомобиля»…

Это уже просто какая-то новая стадия развития путинизма. Он превращается в культ смерти. Людей приучают к тому, что умереть не страшно, это просто, тут нет ничего особенного, раз — и помер. Не бойтесь, все там будем. Идите, умрите за нас. А мы вас помянем добрым словом. Все равно от вас живых только одна морока. Толку от вас нет, одни расходы.

Я бы обратился к Марго с просьбой: отправь с этими словами своего муженька Тиграна Кеосаяна на фронт. Скажи ему, что нечего ему дожидаться старости. Пусть пойдет и помрет за правильное и важное дело. Толку от него все равно нету никакого. Фильмы он снимает плохие, денег на них требуется много. И вообще он стареет и теряет товарный вид. Пора уже ему сдохнуть за Путина. А Марго себе найдет кого-нибудь поновее. И, может, не такого дурака, которого она уже столько лет она тащит на себе по жизни.

И так мне, с*ка, противно слушать этих сволочей… Сами в лучшем случае покрутятся перед объективами в камуфляже в полсотне километров от передовой и давай блажить про «не страшно умирать»... Не страшно? Так пойди и сдохни сам, гнида! Освободи человечество от своего пребывания на этом свете. Ведь смерть это, всего лишь, «окончание одного земного пути и начало другого». Так что не тушуйся! Бери калаш — и вперед, в атаку!

К смерти он людей приучать взялся… Небось себе-то жизни больше, чем этим солдатикам, намерял. А чего б не сдохнуть-то? Уж пожил: скоро седьмой десяток разменяешь! Пора и честь знать. Домики на озере Комо все равно пропали. Больше ты их не увидишь. Победить Россия уже не сможет, а в случае поражения тебе в лучшем случае клетка, а худшем — петля. Так что «чего бояться того, что неизбежно»? Иди: умри красиво! Со словами любви к своему главнокомандующему… Ты так часто вспоминаешь его в своих эфирах…

Темные, малограмотные, обманутые и нищие русские мужички идут на страшное дело: убивать других людей. Многие из них вскорости и сами погибнут страшной, злой смертью. Разорванные на части, сгоревшие до тла, утопая в собственной крови и путаясь в кишках.

А если они чудом останутся живы, то даже те едва заметные ростки морали, которые успели в них прорасти в той, еще довоенной жизни, будут вытравлены из их душ этой войной, как кислотой, и они превратятся в двуногих зверей, для которых убить будет, как пописать…

И все это сделают эти сытые, лоснящиеся от достатка и комфорта твари. Марго как в издевку, выходит на эти свои эфиры с чудовищным, как у папуаса, макияжем. Как будто она выскочила с какого-то веселого маскарада и вот буквально на секунду на подходе к камере: «А? О чем? Что сказать солдатам? Ой, ну вы тоже… Сейчас соображу… Что сказать, что сказать… Идите на войну и умрите. А что еще сказать? Никакого от вас другого проку нет. Смерть неизбежна, бла-бла-бла и все такое… Короче, некогда мне. Видите: я занята. Ну все-все. Я пошла…»

Я уже перестал удивляться той пропасти, в которую валится Россия. У этой пропасти нет дна. И если не смотреть по сторонам, то россиянам кажется, что все нормально: летим, легкость в членах, дух захватывает.

И только мы, стоя на краю этой пропасти, видим, как она удаляется от нас все дальше вниз. А с нами остаются лишь наши воспоминания о ней, наш образ ее, который уже совсем не похож на то, во что она превратилась теперь. То, что мы видим в своей памяти — это лишь свет умершей звезды.

Отойдем от края. Нечего смотреть на этот позорный конец. Марго Симоньян с зелеными тенями и нелепым декольте, рассказывающая про смерть. Вот что сегодня представляет из себя Россия.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Альфред Кох, t.me

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