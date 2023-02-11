Путин любит символизм, но его положение плачевно 11.02.2023, 11:02

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Что готовит Кремль к 24 февраля?

Положение российской армии через год после начала полномасштабного вторжения достаточно плачевно. И кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно объяснить своему народу такой результат. Поэтому в годовщину войны следует ожидать какого-то российского наступления.

Об этом в интервью ТСН рассказал бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Хербст.

«Мы помним не только цель в этой громадной войне, но также их (россиян – ред.) ожидания. Они ожидали полной победы в течение нескольких недель. И сейчас, через год, они не только воюют, но их положение совсем жалкое. И ему (Путину – ред.) надо как-то объяснить своему народу этот жалкий результат. И мы знаем, что россияне любят годовщины, они отмечают эти годовщины. Поэтому первая годовщина его громадного наступления – это большая политическая проблема для Путина. И он ищет какой-то способ справиться с этой годовщиной. Мы ожидаем какого-то российского наступления вокруг этой даты, но я не ожидаю настоящего, успешного наступления», — сказал эксперт.

По мнению Джона Хербста, Украина хорошо подготовилась, чтобы уберечься от этого наступления.

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