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Фальстарт: Гиркин объявил о наступлении армии РФ в неожиданном месте

  • 11.02.2023, 11:14
  • 1,210
Фальстарт: Гиркин объявил о наступлении армии РФ в неожиданном месте

Диверсант ошибся либо выдал планы российского Генштаба.

Российская армия продолжает штурмы позиций ВСУ на нескольких участках фронта на Востоке Украины, пытаясь выйти к границам Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин пишет, что оккупанты РФ якобы захватили поселок Двуреченское в Харьковской области, передает dialog.ua.

«Судя по всему, поселок взят путем наступления с территории РФ. А это значит, что долгожданное наступление все-таки началось (поселок расположен достаточно глубоко и от границы, и от позиций ВС РФ в «ЛНР» согласно конфигурации фронта на конец ноября, которую помню по опыту пребывания в том районе)», - комментирует он.

В Минобороны РФ пока не делали заявлений, однако пропаганда уверяет, что фронт приближается к Купянску.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ранее сообщал, что захватчики пытаются наступать на Купянском и Двуречанском направлениях. 10 февраля Купянск и Волчанск оказались под огнем армии РФ. Пострадала 69-летняя женщина.

В Генштабе ВСУ подтвердили обстрелы населенных пунктов в Харьковской области, однако данных о наступлении противника нет.

Судя по карте Deep State, Гиркин рано объявил о начале российского наступления и перепутал оккупированный поселок.

Похоже, что армия РФ временно захватила поселок Двуречное Купянского района (а не Двуречанское). Наступали оккупанты не с территории РФ, а с Луганской области.

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