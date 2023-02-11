Сегодня в Варшаве пройдет прощание с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым
- 11.02.2023, 11:08
Церемония состоится в костеле святого Александра.
В Варшаве состоится церемония прощания с погибшим в Украине белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым.
Молитва за белоруса пройдет в субботу, 11 февраля, в 13:00 в костеле святого Александра, который находится на площади Трех Крестов (plac Trzech Krzyży).
Напомним, что 26 января Эдуард Лобов получил осколочное ранение под Угледаром. Но успел уничтожить более 15 оккупантов.
В 2014 году сайт Charter97.org объявил Лобова лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.