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Сегодня в Варшаве пройдет прощание с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым

  • 11.02.2023, 11:08
Сегодня в Варшаве пройдет прощание с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым
Эдуард Лобов

Церемония состоится в костеле святого Александра.

В Варшаве состоится церемония прощания с погибшим в Украине белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым.

Молитва за белоруса пройдет в субботу, 11 февраля, в 13:00 в костеле святого Александра, который находится на площади Трех Крестов (plac Trzech Krzyży).

Напомним, что 26 января Эдуард Лобов получил осколочное ранение под Угледаром. Но успел уничтожить более 15 оккупантов.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил Лобова лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

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