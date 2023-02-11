Россияне сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный и атаковали Одесскую область 1 11.02.2023, 11:30

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Главу Одесской ОВА рассказал подробности.

Оккупанты в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы. Кроме того, враг атаковал Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

Ночью россияне атаковали Одесскую область из самолетов и берегового комплекса «Бастион». Есть попадание ракет в прибрежную зону. По словам Марченко, никто не пострадал.

Также враг нанес бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы.

Марченко призвал не комментировать происходящее и не публиковать в сети последствия ударов.

«Я надеюсь, что все это понимают, поэтому прошу всех также воздержаться от комментариев относительно определенных моментов, которые появляются в социальных сетях», - отметил он.

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