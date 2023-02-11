Журналиста Дениса Ивашина перевели из больницы в колонию 11.02.2023, 11:43

Денис Ивашин

Во время этапирования у политзаключенного поднялась температура до 39 градусов.

Политзаключенного журналиста Дениса Ивашина выписали из больницы и перевели в отряд в Могилевскую колонию №15, сообщают правозащитники. Известно, что после этапирования из Гродно в колонию у Ивашина поднялась высокая температура – до 39 градусов, поэтому вместо карантина его отправили в больницу.

Тогда сообщалось, что после перевода в колонию Денис Ивашин чувствовал себя очень плохо, даже не мог нам писать. Журналист остается в заключении более 700 дней.

В прошлом году в сентябре Дениса Ивашина осудили на 13 лет и 1 месяц колонии усиленного режима, журналисту было предъявлено обвинение по ст. 365 («Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел» и ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса («Измена государству»).

Родственники и коллеги считают, что задержание связано с его последним расследованием о бывших бойцах украинского «Беркута», которые после побега из Украины устроились на работу в белорусский ОМОН.

Суд над журналистом проходил в закрытом режиме.

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