закрыть
11 февраля 2023, суббота, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Журналиста Дениса Ивашина перевели из больницы в колонию

  • 11.02.2023, 11:43
Журналиста Дениса Ивашина перевели из больницы в колонию
Денис Ивашин

Во время этапирования у политзаключенного поднялась температура до 39 градусов.

Политзаключенного журналиста Дениса Ивашина выписали из больницы и перевели в отряд в Могилевскую колонию №15, сообщают правозащитники. Известно, что после этапирования из Гродно в колонию у Ивашина поднялась высокая температура – до 39 градусов, поэтому вместо карантина его отправили в больницу.

Тогда сообщалось, что после перевода в колонию Денис Ивашин чувствовал себя очень плохо, даже не мог нам писать. Журналист остается в заключении более 700 дней.

В прошлом году в сентябре Дениса Ивашина осудили на 13 лет и 1 месяц колонии усиленного режима, журналисту было предъявлено обвинение по ст. 365 («Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел» и ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса («Измена государству»).

Родственники и коллеги считают, что задержание связано с его последним расследованием о бывших бойцах украинского «Беркута», которые после побега из Украины устроились на работу в белорусский ОМОН.

Суд над журналистом проходил в закрытом режиме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох