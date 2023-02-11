Видеофакт: Украинские морпехи взорвали боевую машину РФ вместе с оккупантами

Видеофакт: Украинские морпехи взорвали боевую машину РФ вместе с оккупантами5
- 11.02.2023, 11:47
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От взрыва вражескую БМП полностью развернуло вокруг оси.
Украинские морские пехотинцы заменяли пути, которыми пользовались оккупанты и таким образом взорвали вражескую БМП.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Саперы морской пехоты тоже очень хорошо уничтожают российских оккупантов», - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как вражеская боевая машина подрывается на мине, ее разворачивает на 180 градусов и из нее начинает идти дым.