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Видеофакт: Украинские морпехи взорвали боевую машину РФ вместе с оккупантами

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  • 11.02.2023, 11:47
  • 4,996
Видеофакт: Украинские морпехи взорвали боевую машину РФ вместе с оккупантами

От взрыва вражескую БМП полностью развернуло вокруг оси.

Украинские морские пехотинцы заменяли пути, которыми пользовались оккупанты и таким образом взорвали вражескую БМП.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Саперы морской пехоты тоже очень хорошо уничтожают российских оккупантов», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как вражеская боевая машина подрывается на мине, ее разворачивает на 180 градусов и из нее начинает идти дым.

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