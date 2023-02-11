«Ник и Майк»: Закуски у хунты осталось на три дня 2 11.02.2023, 11:59

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Даже пропагандистам не удалось скрыть шок чиновников из-за очередной порции бреда диктатора.

Пока российский агрессор обстреливал Украину, у синепалого синегуба говорили о «справедливости» и ценах. В итоге у премьер-министра Головченко был плохой день, равно как и у прочих «экономистов-рыночников», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Даже официальное видео постоянно фиксировало такие мины и жесты, которые иначе как фэйспалм и «что он несет?!», назвать не получается. А речь была как на классической лекции общества «Знание» обо всем и ни о чем. О том, что «сосуд стабильности» хотят захватить и поделить, поэтому разрыв между зарплатой продавца и владельца сети («Евроопт» - особый привет вам, если еще не поняли) может быть 6 раз, но никак не 60 и более. Потому что это не справедливо.

Потолок цен на российские нефтепродукты и нефть - пример нерыночного регулирования цен Западом, поэтому диктатура должна использовать все свои полномочия на полную катушку в Беларуси. Как это связано между собой? Никак, просто пришлось к слову. Отметим на полях: вообще- то потолок - это санкция за войну против Украины, а не регулирование.

ИП нужно уничтожить, потому что они «за 20 лет угробили легпром». Топовые бренды масс-маркета «H&M» и «Zara» тоже сбежали из Беларуси из-за ИП, наверное.

В силу неопределенности задач приуныли даже контролеры, а не только Головченко с Каллауром. Местные князьки давно не понимают, что делать и живут одной мыслью, лишь бы не приехал с очередным визитом.

В сухом остатке две фобии. Падение доходов от продажи нефти и нефтепродуктов. И тот самый 2020-й год, который не дает покоя на фоне продолжающегося ухудшения положения дел в экономике. Люди разбегаются, в том числе пришлось признать отток из айти-сферы (но потому что «по ней бьют американцы»), граница закрывается, поток нефтедолларов снижается. Российский рубль переживает очередную девальвацию, утаскивая за собой жестко привязанный рубль хунты. Одним юанем сыт не будешь.

Головченко и Ко в очередной раз поняли, что повлиять на что-то у них возможности нет, а отвечать придется. Отметим, что «свои», то бишь синепалый синегуб со своими опричниками, точно придет раньше. На этом фоне правительство удалилось «снимать стресс» и ввело лицензирование на вывоз лука и яблок. Закуски осталось на три дня.

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