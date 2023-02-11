Звезда «Мастера и Маргариты» уехал из России 9 11.02.2023, 12:00

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Актер Александр Филиппенко поддержал Украину.

Звезда сериалов «Мастер и Маргарита» и «Моя прекрасная няня» Александр Филиппенко пополнил список артистов, которые ухали из России, осудив вторжение в Украину.

В ноябре он уволился из Театра им. Моссовета и уехал в Вильнюс, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на его дочь.

По ее словам, отъезд отца связан с его антивоенной позицией. Она напомнила, что 19 мая 2022 года он опубликовал в фейсбуке фотографию в вышиванке.

«Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко и написал какие-то слова любви – в первую очередь друзьям, находящимся там», – рассказала она.

В Театре Моссовета Филиппенко проработал 16 лет. Его коллеги заявили, что это связано с его позицией относительно военного вторжения России в Украину.

Напомним, советский и российский актер Александр Филиппенко не побоялся в День украинской вышиванки открыто заявить о своих симпатиях украинскому народу.

77-летний артист на своей странице в Facebook опубликовал трогательный пост-воспоминание о Киеве, который проиллюстрировал своими фотографиями в украинской национальной одежде.

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