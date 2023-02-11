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Идти на Кремль

  • 11.02.2023, 12:26
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Идти на Кремль
Иван Яковина

Зачем Гиркин так рвался на фронт в Украину.

Идейный лидер российских фашистов Игорь Гиркин не зря мечтал получить под свое командование хотя бы небольшой вооруженный отряд — он намеревался создать предпосылки для свержения Владимира Путина, не оправдавшего надежд и не ставшего истинным фюрером. Такое мнение в эфире Radio NV высказал международный обозреватель Иван Яковина.

По словам Яковины, российские «турбо-патриоты» страстно хотят получить свое распоряжение «хоть какую-то военную силу», чтобы двинуть ее «не против украинской армии и не на Киев, а на Путина, на Москву». Нынешнего главу Кремля они считают ничтожеством и вором, не оправдавшим надежды, а на его месте желают видеть кого-то вроде Игоря Гиркина.

Тот, по убеждению обозревателя, «рвался на фронт ради того, чтобы получить под свое командование хотя бы небольшой вооруженный отряд, со временем нарастить силу до полка и с этим полком уже идти на Кремль, ожидая, что к нему будут примыкать те воинские части, которые будут направлены на ликвидацию мятежа».

Идея вооруженного восстания против Путина в российской «элите» рассматривается всерьез, полагает Яковина.

«Я, честно сказать, сильно сомневаюсь насчет вооруженного восстания, потому что российские фашисты, как правило, разобщены, у них нет общих каких-то ясных идей. И самое главное, у них нет никакой организации. Они просто достаточно туповатый в массе своей народ. Это вообще часто случается со всякими яркими идейными людьми с горящими глазами, которые мечтают о какой-то великой цели — в голове у них частенько не бывает ничего, кроме опилок… Но их задором, их неумной энергией может воспользоваться кто-то умный, циничный, руководствующийся трезвым холодным расчетом», — сказал он.

Конфликт между Кремлем и идейными фашистами разгорается, и для Украины это неплохо, отметил обозреватель.

Военный преступник Гиркин несколько раз пытался попасть на фронт, наконец, это ему удалось в конце 2022 года. После «командировки» на Донбасс он обрушился с резкой критикой на Путина и руководство минобороны РФ.

В январе 2023 года главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин предложил Гиркину возглавить одну из группировок штурмовиков, воюющих против Украины. Террорист после перепалки с Пригожиным отверг это предложение.

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