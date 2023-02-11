«Через Литву и Латвию будет сложнее, но все равно будем ездить» 4 11.02.2023, 12:36

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Как белорусы планируют поездки в Польшу после закрытия пункта пропуска «Бобровники».

Как закрытие пограничной точки отразится на перевозках людей и вещей из Польши в Беларусь

Как сообщал сайт, 10 февраля Польша полностью закрыла движение на пограничном переходе Бобровники-Берестовица. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в этот же день заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

«Радыё Свабода» опубликовало репортаж о том, как белорусы собираются ездить в Польшу в новых условиях.

За передачу брали от 15 долларов

В Telegram созданы специальные каналы о перевозке людей, вещей, мебели, собак и кошек из Беларуси в Польшу и в обратном направлении. Один из таких тематических каналов насчитывает более 7 тысяч пользователей. Там есть как предложения перевозок в Беларусь из Польши и обратно, так и запросы на такие услуги. Канал работает оперативно, сообщения проверяются администраторами.

«Буквально на днях пользовался услугами перевозчиков из чата. Нужно было передать сумку с подарками в Беларусь. За перевозку от Лодзи до Гродно у меня попросили 15 долларов. Предложили забрать вещи у меня дома, но это дополнительно стоило бы еще 20 долларов. Поэтому я сам завез передачу перевозчику. Он доставил ее по месту назначения, никаких проблем не было», — рассказал белорус, живущий в Лодзи.

Он считает, что закрытие пограничного перехода повлияет на стоимость перевозок, так как водителям придется делать круг до других переходов.

«Я просила, чтобы мне из Гродненской области привезли вещи в Белосток. Ведь я перебиралась жить сюда не в эмиграцию, а вынужденно. С Гродненщины мне передали много вещей, две огромные и тяжелые сумки. За каждую сумку взяли тогда 30 евро. Перевозчика я нашла в Белостокском чате. Там часто бывают такие предложения — перевезти вещи. За перевозку людей с вещами «от двери до двери» просят, если не ошибаюсь, 200-250 долларов», — рассказала белоруска, которая живет в Белостоке.

«Через Литву и Латвию будет сложнее, но будем ездить»

Один из перевозчиков сообщил, что закрытие движения на переходе Бобровники-Берестовица сделает пограничный бизнес более сложным.

«Перевозки вещей, людей, животных не прекратятся. Будут люди ездить через Литву и Латвию, перевозки от этого могут подорожать, естественно», — говорит перевозчик.

Он сказал, что до закрытия «Бобровников» за перевозку кошек и собак брали от 250 долларов, в зависимости от нюансов. Например, из-за большого веса собаки могли брать и 400 долларов.

Но перевозка домашних питомцев через Литву и Латвию имеет нюанс. Помимо необходимых документов (ветеринарный паспорт и прочее), хозяева животных или перевозчики должны внести за животное залог, соответствующий ее рыночной цене. «По возвращении из Литвы или Латвии залог возвращается. Как будет с кошками и собаками, которые едут из Беларуси в Польшу через Литву — не знаем пока», - говорит перевозчик.

Популярным способом пограничного бизнеса была перевозка вещей под заказ конкретным людям в Беларуси. Кому-то нужно купить духовку, кому-то — кофе и шоколад. Люди находят друг друга в тематических чатах в социальных сетях и мессенджерах. Часто заказывают что-то знакомым, о которых знают, что человек «гоняет» в Польшу. За поездку можно было заработать около 100 долларов.

Отправлять вещи почтой?

Альтернативой может стать почтовая связь. Однако те, кто ей уже воспользовался для отправки вещей между Беларусью и Польшей, имеют много нареканий.

«Отправляла посылку подруге из Варшавы в Минск. Шла посылка почти три недели. Но, может, так долго, потому что были праздники как раз. На почте я заплатила 76,50 злотых (около 17 долларов) за 1,6 килограмма. Это приоритетная отправка, она идет намного быстрее, чем обычная. В прошлом году после Нового года я отправляла тоже посылку, дошла за полторы-две недели где-то. Само оформление занимает минут пять. Нужен только паспорт, адрес отправителя и получателя, телефоны. Потом все можно отслеживать на сайте Польской почты», — рассказала белоруска, которая живет в Варшаве.

Также белорусы активно пользуются для переправки вещей через границу услугами водителей международных автобусов. Пока эта услуга остается, автобусы по-прежнему ездят через переход около Тересполя.

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