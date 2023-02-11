закрыть
11 февраля 2023, суббота, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Через Литву и Латвию будет сложнее, но все равно будем ездить»

4
  • 11.02.2023, 12:36
  • 1,736
«Через Литву и Латвию будет сложнее, но все равно будем ездить»

Как белорусы планируют поездки в Польшу после закрытия пункта пропуска «Бобровники».

Как закрытие пограничной точки отразится на перевозках людей и вещей из Польши в Беларусь

Как сообщал сайт, 10 февраля Польша полностью закрыла движение на пограничном переходе Бобровники-Берестовица. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в этот же день заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

«Радыё Свабода» опубликовало репортаж о том, как белорусы собираются ездить в Польшу в новых условиях.

За передачу брали от 15 долларов

В Telegram созданы специальные каналы о перевозке людей, вещей, мебели, собак и кошек из Беларуси в Польшу и в обратном направлении. Один из таких тематических каналов насчитывает более 7 тысяч пользователей. Там есть как предложения перевозок в Беларусь из Польши и обратно, так и запросы на такие услуги. Канал работает оперативно, сообщения проверяются администраторами.

«Буквально на днях пользовался услугами перевозчиков из чата. Нужно было передать сумку с подарками в Беларусь. За перевозку от Лодзи до Гродно у меня попросили 15 долларов. Предложили забрать вещи у меня дома, но это дополнительно стоило бы еще 20 долларов. Поэтому я сам завез передачу перевозчику. Он доставил ее по месту назначения, никаких проблем не было», — рассказал белорус, живущий в Лодзи.

Он считает, что закрытие пограничного перехода повлияет на стоимость перевозок, так как водителям придется делать круг до других переходов.

«Я просила, чтобы мне из Гродненской области привезли вещи в Белосток. Ведь я перебиралась жить сюда не в эмиграцию, а вынужденно. С Гродненщины мне передали много вещей, две огромные и тяжелые сумки. За каждую сумку взяли тогда 30 евро. Перевозчика я нашла в Белостокском чате. Там часто бывают такие предложения — перевезти вещи. За перевозку людей с вещами «от двери до двери» просят, если не ошибаюсь, 200-250 долларов», — рассказала белоруска, которая живет в Белостоке.

«Через Литву и Латвию будет сложнее, но будем ездить»

Один из перевозчиков сообщил, что закрытие движения на переходе Бобровники-Берестовица сделает пограничный бизнес более сложным.

«Перевозки вещей, людей, животных не прекратятся. Будут люди ездить через Литву и Латвию, перевозки от этого могут подорожать, естественно», — говорит перевозчик.

Он сказал, что до закрытия «Бобровников» за перевозку кошек и собак брали от 250 долларов, в зависимости от нюансов. Например, из-за большого веса собаки могли брать и 400 долларов.

Но перевозка домашних питомцев через Литву и Латвию имеет нюанс. Помимо необходимых документов (ветеринарный паспорт и прочее), хозяева животных или перевозчики должны внести за животное залог, соответствующий ее рыночной цене. «По возвращении из Литвы или Латвии залог возвращается. Как будет с кошками и собаками, которые едут из Беларуси в Польшу через Литву — не знаем пока», - говорит перевозчик.

Популярным способом пограничного бизнеса была перевозка вещей под заказ конкретным людям в Беларуси. Кому-то нужно купить духовку, кому-то — кофе и шоколад. Люди находят друг друга в тематических чатах в социальных сетях и мессенджерах. Часто заказывают что-то знакомым, о которых знают, что человек «гоняет» в Польшу. За поездку можно было заработать около 100 долларов.

Отправлять вещи почтой?

Альтернативой может стать почтовая связь. Однако те, кто ей уже воспользовался для отправки вещей между Беларусью и Польшей, имеют много нареканий.

«Отправляла посылку подруге из Варшавы в Минск. Шла посылка почти три недели. Но, может, так долго, потому что были праздники как раз. На почте я заплатила 76,50 злотых (около 17 долларов) за 1,6 килограмма. Это приоритетная отправка, она идет намного быстрее, чем обычная. В прошлом году после Нового года я отправляла тоже посылку, дошла за полторы-две недели где-то. Само оформление занимает минут пять. Нужен только паспорт, адрес отправителя и получателя, телефоны. Потом все можно отслеживать на сайте Польской почты», — рассказала белоруска, которая живет в Варшаве.

Также белорусы активно пользуются для переправки вещей через границу услугами водителей международных автобусов. Пока эта услуга остается, автобусы по-прежнему ездят через переход около Тересполя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох