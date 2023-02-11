Россияне запаниковали из-за удара морским дроном по мосту в Затоке
- 11.02.2023, 12:47
- 3,736
Скорее всего, они сами его и взорвали.
Россияне распространяют видео якобы удара по мосту в Затоке Одесской области и заявляют, что его атаковали морским дроном. Однако информации об атаке не было, ни один официальный источник не подтверждает правдивость видео, сообщает «24 канал».
Руководитель областной военной администрации Одессы Сергей Братчук в эфире телемарафона «Единые новости» заявил, что подтверждений достоверности этого видео пока нет.
«Официальные источники не подтвердили подлинность этого видео. Мы уже проходили «вбрасывание» таких видео и распространение подобной информации», – отметил Сергей Братчук.
По его словам, то же касается ночной тревоги и якобы атаки «Ониксами»: официальные источники этого не подтверждают.
«Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет», - подчеркнул Сергей Братчук.
На видео россияне анализируют атаку по мосту в Затоке. Уверяют, что ВСУ якобы запустили морской дрон-камикадзе.
Российская армия атаковала мост в Затоке Одесской области морским беспилотником! pic.twitter.com/eV57918UVB— IanMatveev (@ian_matveev) February 10, 2023