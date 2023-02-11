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Россияне запаниковали из-за удара морским дроном по мосту в Затоке

  • 11.02.2023, 12:47
  • 3,736
Россияне запаниковали из-за удара морским дроном по мосту в Затоке
иллюстрационное фото

Скорее всего, они сами его и взорвали.

Россияне распространяют видео якобы удара по мосту в Затоке Одесской области и заявляют, что его атаковали морским дроном. Однако информации об атаке не было, ни один официальный источник не подтверждает правдивость видео, сообщает «24 канал».

Руководитель областной военной администрации Одессы Сергей Братчук в эфире телемарафона «Единые новости» заявил, что подтверждений достоверности этого видео пока нет.

«Официальные источники не подтвердили подлинность этого видео. Мы уже проходили «вбрасывание» таких видео и распространение подобной информации», – отметил Сергей Братчук.

По его словам, то же касается ночной тревоги и якобы атаки «Ониксами»: официальные источники этого не подтверждают.

«Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет», - подчеркнул Сергей Братчук.

На видео россияне анализируют атаку по мосту в Затоке. Уверяют, что ВСУ якобы запустили морской дрон-камикадзе.

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